UFFICIALE – Grande notizia per la città di Napoli: 2,4 milioni per lo Stadio Maradona!

Arrivano i fondi per una manutenzione straordinaria allo Stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di stanziare una nuova cifra al fine di realizzare alcuni lavori necessari.

La somma arriverà tramite i fondi ordinari del Comune e servirà a realizzare una manutenzione necessaria per lo stadio. La delibera è stata approvata oggi in giunta, con l’obiettivo di terminare i lavori entro la fine del mese di gennaio 2023.

FOTO GETTY – Stadio Diego Armando Maradona

Arriva la delibera per lo Stadio Diego Armando Maradona

In seguito all’approvazione del progetto tecnico, sono stati stanziati 2 milioni e 400mila euro. Di cui, 2 milioni serviranno al mantenimento delle condizioni di sicurezza, accessibilità ed efficientamento energetico. Mentre i restanti 400mila euro circa saranno utilizzati per migliorare le condizioni dei bagni destinati ai disabili, dopo le diverse sollecitazioni arrivate. Novità importanti dunque per la città di Napoli, con i lavori di manutenzione che saranno svolti al più presto possibile per il Diego Armando Maradona. Lavori che non intaccheranno, ovviamente, gli impegni degli azzurri nel mese di gennaio.