La Salernitana prova il super colpo a gennaio: è svincolato!

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato di Sportitalia, ha riportato una notizia di calciomercato che riguarda da vicino la Serie A e che sarebbe davvero clamorosa.

La notizia riguarda una stella del calcio mondiale che nell’ultimo periodo non ha particolarmente brillato, dopo aver incantato con la maglia del Real Madrid.

Come evidenziato da Alfredo Pedullà infatti, Isco dopo essersi svincolato dal Siviglia è stato proposto dal suo entourage a diverse società in giro per il mondo.

SEVILLE, SPAIN – OCTOBER 25: Isco of Sevilla FC celebrates after scoring their team’s second goal during the UEFA Champions League group G match between Sevilla FC and FC Copenhagen at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on October 25, 2022 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Tra i vari club a cui è stato proposto Francisco Román Alarcón Suárez, detto Isco, c’è la Salernitana di Iervolino e De Sanctis.

Il club campano dopo il colpo Ochoa tra i pali potrebbe quindi affondare un altro colpo ad effetto per far infiammare ancora di più una piazza già caldissima.