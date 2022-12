Problemi per l’Inter in vista della sfida col Napoli: tre giocatori a rischio!

Manca poco alla ripartenza della Serie A e il Napoli sarà subito chiamato a ribadire la propria forza nel big match di San Siro contro l’Inter.

Nel Napoli sono recuperati tutti gli infortunati e Luciano Spalletti potrà scegliere liberamente chi schierare contro i nerazzurri in base all’undici che gli sembrerà più adatto dal punto di vista fisico e tecnico.

Situazione ben diversa invece in casa Inter, con Simone Inzaghi che deve fare i conti con tre casi abbastanza spinosi in vista del match contro il Napoli. Non sono infatti al meglio delle proprie condizioni tre pedine fondamentali dello scacchiere interista: Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Inter Milan’s Italian head coach Simone Inzaghi reacts during the Italian Serie A football match between Juventus and Inter on November 6, 2022 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Il centrocampista croato si sta riprendendo da alcune noie muscolari che ne hanno condizionato il rendimento anche al Mondiale e gli hanno causato una ricaduta in semifinale, mentre Lautaro Martinez ha una caviglia malconcia ma dovrebbe in ogni caso essere del match dal primo minuto.

Diversa la situazione del centrocampista armeno, perchè ieri è uscito prima del previsto contro il Sassuolo a causa di una lombalgia. Il cambio è stato più precauzionale che altro, ma in un match così importante di sicuro non fa piacere avere così tanti dubbi all’interno della propria formazione.