Juventus, l’elogio a sorpresa del giocatore: lo ha detto sul Napoli

La ripresa del campionato è ormai alle porte. Dopo la sosta Mondiali, la Serie A ricomincia col botto: Inter e Napoli si affronteranno nella sfida da vertice che vale più di tre punti.

Ma non sarà l’unica grande sfida degli azzurri. La squadra di Spalletti a gennaio verrà messa a dura prova: dopo lo scontro con l’Inter, toccherà alla Juventus. In mezzo la partita a Genova, sponda blucerchiata.

Anche la Juventus si prepara al meglio per la ripresa. Oggi i bianconeri hanno disputato l’ultima amichevole contro la squadra belga del St. Liege, con il quale hanno pareggiato 1-1. Uno dei protagonisti, in senso negativo, è stato Danilo: il difensore brasiliano ha causato l’autorete dello svantaggio, poi ripreso dal subentrato Matías Soulé.

Proprio Danilo si è fermato ai microfoni nel post-partita e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida con la Cremonese e sulla situazione societaria. Di seguito quanto evidenziato:

“Oggi era importante mettere minuti nelle gambe perché il campionato si avvicina, dovevamo avere l’atteggiamento giusto e dovevamo provare a spingere fisicamente. Abbiamo ancora qualche giorno di preparazione per essere pronti per la gara con la Cremonese”.

FOTO GETTY – Danilo Juventus

Situazione societaria al mio rientro?

“Ho trovato una squadra tranquilla, che lavora con la testa giusta. E lo stesso vale per tutto lo staff e la gente che sta alla Continassa ogni giorno.

Noi dobbiamo pensare solo al campo, quello che c’è fuori non possiamo controllarlo. Ma la Juventus è un società seria e cercherà di risolvere le cose prima possibile. Poi tutti insieme cercheremo di far vincere ancora”.

Danilo non nasconde la stima verso il Napoli

In un secondo momento, al brasiliano viene posta una domanda sul Napoli, una delle protagoniste di questa stagione. La risposta è un atto di stima, ma nessuna resa per lui e per i bianconeri: serve sacrificio per poter arrivare fino in fondo:

“Vero che 10 punti sono tanti, il Napoli sta andando alla grande. Ma dobbiamo pensare solo a fare il nostro lavoro, perché è con quell’atteggiamento che si raggiungono grandi cose”.