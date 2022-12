Calciomercato Napoli, c’è la notizia su Di Lorenzo: può accadere già nei prossimi giorni!

L’edizioni odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla situazione contrattuale del capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro del Napoli nelle ultime ore era stato al centro di alcune voci del mercato che lo volevano nel mirino del Barcellona.

NAPLES, ITALY – AUGUST 31: Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Lecce at Stadio Diego Armando Maradona on August 31, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Come riportato dal quotidiano però, l’intenzione è quella di restare a “Napoli a vita”. È infatti in arrivo un rinnovo fino al 2026 per il numero ventidue. L’incontro con la dirigenza azzurra per gettare le basi sull’accordo c’è stato già prima di Natale.

L’edizione odierna del quotidiano si sofferma sul fatto che la volontà di proseguire insieme sia reciproca da parte di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Di Lorenzo. Il rinnovo di contratto non è un’urgenza, ma è una scelta di entrambe le parti per un prolungamento che diventerebbe sostanzialmente a vita.

L’appuntamento per la firma è all’inizio dell’anno, quindi non ci sarebbe da stupirsi se già nel corso delle prime settimane dovesse arrivare l’annuncio dell’accordo tra Di Lorenzo e il Napoli, perchè un capitano è per sempre.