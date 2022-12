Calciomercato, visite mediche per l’attaccante: è già pronto per sfidare il Napoli

A meno di una settimana dalla ripresa della Serie A, il Napoli continua la sua preparazione. Oggi la partitella a porte chiuse con la Juve Stabia vinta 6-1 ha chiuso il ciclo di amichevoli giocate dagli azzurri.

Il 4 gennaio il club partenopeo affronterà a San Siro l’Inter, in un big match di vertice. Intanto, anche le altre squadre di A si apprestano a rinforzarsi nella finestra di mercato invernale, al fine di concludere la seconda parte di stagione nel miglior modo possibile.

FOTO GETTY – Sam Lammers calciomercato Sampdoria

Tra le squadre in forte movimento sul calciomercato la Sampdoria, penultima in classifica e tra le prossime avversarie del Napoli. Dopo l’Inter, infatti, nella stessa settimana toccherà ai blucerchiati sfidare la squadra che fino a ora ha dimostrato di essere indomabile.

Lammers rinforzo per i blucerchiati in vista della sfida con il Napoli

L’ultimo colpo del mercato è Sam Lammers dall’Empoli, atterrato oggi a Genova per le visite mediche. La punta, di proprietà dell’Atalanta, è stata girata alla Sampdoria e rimarrà in prestito fino a giugno. Nella manovra di mercato, tra Sampdoria ed Empoli c’è anche l’intesa per il ritorno di Ciccio Caputo.