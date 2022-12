Addio a Pelé, O Rei si è spento all’età di 82 anni

Il calcio piange la scomparsa di Pelé, il campione brasiliano che si è spento all’età di 82 anni in questi istanti, a seguito di una lunga malattia. L’annuncio è arrivato dalla figlia dell’asso brasiliano sui social.

O Rei ha combattuto a lungo con un tumore al colon. Nel 2021, l’operazione per cercare di arginare un male che si è rivelato fatale per la leggenda brasiliana. Nelle ultime settimane, l’aggravamento del quadro clinico che ha messo apprensione a tutto il mondo per le condizioni di Pelé.

Brazilian football legend Pele take part in a meeting with Paris Saint-Germain (PSG) and France national football team forward Kylian Mbappe (unseen) at the Hotel Lutetia in Paris on April 2, 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Leggenda Pelé, il calcio piange O Rei

All’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, O Rey è stato l’unico calciatore del Mondiale ad aver vinto per tre volte un camiponato del Mondo, conquistati con il Brasile nel 1958, 1962 e 1970. Capace di segnare in carriera ben 1281, nel 1999 Pelé è stato nominato dalla FIFA ‘Calciatore del Secolo’.

Un lutto che sconvolge tutto il mondo del calcio, brasiliano e non solo, che perde una delle figure più iconiche della storia del calcio.