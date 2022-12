Lavori stadio Maradona, c’è l’annuncio ufficiale della Regione Campania

La Nazionale guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini tornerà a Napoli nel prossimo marzo, per affrontare l’Inghilterra. L’annuncio è ufficiale ormai da più di un mese, ma fervono i preparitivi in vista del ritorno dell’Italia al Diego Armando Maradona.

L”Italia tornerà a giocare a Napoli a quasi 10 anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia disputato il 15 ottobre 2013, un match terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli.

Per l’Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. Senza dimentiche che Napoli è anche una delle città coinvolte nella candidatura dell’Italia ad ospitare la fase finale del Campionato Europeo del 2032.

Napoli-Lille

Stadio maradona, delibera della regione campania

In serata, la Regione Campania ha provvedduto alla delibera per i lavori all’impianto di Fuorigrotta. Di seguito, il comunicato:

“Deliberato lo stanziamento di 500.000 euro per i lavori di ristrutturazione previsti all’interno dello stadio Maradona di Napoli, in vista dell’incontro internazionale di calcio tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo prossimo”.