Decisione ufficiale in vista di Inter-Napoli, brutta notizia per i tifosi azzurri

INTER NAPOLI – Manca sempre meno al ritorno in campo per il Napoli, chiamato a riconfermare gli eccellenti risultati fatti registrare nella prima parte di stagione, che consentono agli uomini di Luciano Spalletti di affacciarsi alla ripresa con un animo relativamente sereno.

Servirà, comunque, il miglior Napoli per limitare la voglia di rimonta dell’Inter, che vivrà la sfida del prossimo 4 gennaio con la consapevolezza di non poter più sbagliare. In caso di risultato negativo, infatti, i nerazzurri vedrebbero allontanarsi maggioremente (in maniera, forse, decisiva) la vetta.

serie a, Inter-Napoli: notizia ufficiale da milano in vista della sfida

Intanto, ci sono novità in merito alle questioni di ordine pubblico che, dopo i drammatici fatti di qualche anno fa, assumono un’importanza di non poco conto.

Difatti, il Prefetto di Milano Renato Saccone ha confermato una decisione che era già nell’aria: quella dello stop alla vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania. Divieto disposto anche per coloro che sono in possesso della tessera del tifoso.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

I tagliandi già venduti saranno annullati e rimborsati. La decisione è stata presa sulla base della valutazione espressa dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive nella seduta del 22 dicembre 2022.

“Concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras”, ha spiegato in una nota la prefettura.