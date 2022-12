“Zielinski come Koulibaly e Fabian Ruiz”, notizia a sorpresa per il mercato del Napoli!

Il Napoli continua la preparazione in vista della ripresa della Serie A, che inizierà con un big match: la trasferta a San Siro, Inter-Napoli.

A pochi giorni dall’inizio del calciomercato la società monitora in vista di alcuni colpi che potrebbero già rinforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato.

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nicolò Schira. Il giornalista esperto di calciomercato ha toccato diversi temi durante l’intervista.

le ultime su demme e sullo scambio zanoli-bereszynski

Le prime battute sono su Diego Demme e sulla possibilità di un suo trasferimento già nel mercato di gennaio, visto il poco minutaggio raccolto dal ragazzo.

Demme?

“Ha avuto poco spazio. Farà le sue valutazioni. Se deciderà di andare via dovrà trovare una soluzione remunerativa anche per la società, altrimenti se ne riparlerà in estate. Deve, però, portare una proposta allettante per la società”.

FOTO GETTY – Bereszynski calciomercato Napoli

In seguito Schira sottolinea l’affidabilità della trattativa tra il Napoli e la Sampdoria, ormai certa. E svela un nome che la società partenopea segue da tempo:

Trattativa di scambio Zanoli-Bereszynski?

“L’accordo c’è. Capisco i dubbi, ma l’operazione è fatta: devono limare alcuni aspetti sugli ingaggi dei due giocatori. Il Napoli vince da entrambe le parti: migliora la panchina e intanto fa giocare Zanoli. Anche Contini dovrebbe tornare”.

Djalo sostituto di Juan Jesus?

“È un nome che il Napoli sta valutando. È una fase di monitoraggio. La società si concentra in prospettiva futura: va a vedere i giocatori e fa le proprie riflessioni. Sicuramente lo stanno monitorando ma non è l’unico. Non escludo, però, che Juan Jesus continui e che allunghi il contratto. È un fedelissimo di Spalletti”.

schira ammette: Zielinski e juan jesus possibili partenti

Ultime battute per due azzurri, Juan Jesus e Zielinski, sempre più protagonisti delle voci di mercato in uscita. Proprio quest’ultimo, infatti, potrebbe essere sostituito con un obiettivo seguito da tempo:

FOTO GETTY – Juan Jesus Napoli

Juan Jesus?

“Il Napoli lo ha rivitalizzato. All’inizio si storceva il naso viste le recenti annate. Qualche proposta esotica c’è, ma dipende cosa vuole fare lui. Non è più un ragazzino dipende da lui se vuole continuare in un calcio di lusso o giocare di più e andare in un campionato diverso. Se non si raggiungerà un accordo amici come prima”.

Zielinski?

“È un film che sta somigliando sempre di più a quelli di Koulibaly e Fabian. Non si sta trovando una quadra, se arriva un’offerta irrinunciabile una soluzione si troverà. Il Napoli ha dimostrato che se sai vendere bene puoi abbassare il monte ingaggi e ringiovanisci allo stesso tempo. Non è un mistero che il Napoli stia seguendo Samardzic, per esempio”.

FOTO GETTY – Zielinski calciomercato Napoli

Ounahi obiettivo del Napoli?

“Lo segue e lo ha seguito anche in passato. Al tempo costava 7-8 milioni, oggi il prezzo si è alzato. Come caratteristiche lo vedo più come play che come mezzala al posto di Zielinski. Poi magari Spalletti, che è un fenomeno, sarà in grado di farlo convivere con Lobotka”.