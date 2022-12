Sorpresa Sirigu, nuova proposta dalla Serie B: c’è già la risposta del Napoli

Con il calciomercato invernale alle porte si iniziano a delineare i primi obiettivi e le prime partenze. Grazie all’ottima rete di scouting la società azzurra monitora diversi giovani che, in caso di addio per alcuni giocatori, potrebbero subentrare.

Una delle voci interesserebbe il secondo portiere Salvatore Sirigu. Il Napoli non sembra essere intenzionato a cederlo, anche per non destabilizzare una macchina fino ad ora dimostratasi perfetta.

dopo la salernitana si fa avanti la reggina

FOTO GETTY – Sirigu Napoli

L’estremo difensore, però, è nel mirino di diversi club di Serie A e Serie B: tra le pretendenti, spinge maggiormente la Salernitana – interessata anche a Demme. Nelle ultime ore si è inserita anche la Reggina.

La società calabrese vorrebbe trasferire in prestito il secondo portiere Ravaglia, così da liberare il posto per una new entry. La priorità sarebbe proprio Sirigu, di cui sarebbe stato chiesto il cartellino. Il Napoli non propende per la cessione, a meno di un’offerta consistente.

Il no del club azzurro, dunque, non mette un punto all’interessamento della Reggina ma, attualmente, resta difficile una sua partenza, soprattutto a metà stagione.