Nuovo nome per il Napoli: piace il centrocampista dell’Atalanta

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha evidenziato la situazione del Napoli anche in merito al calciomercato azzurro. Tra i nomi accostati alla squadra azzurra, spunta anche quello del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione dal quotidiano sportivo.

Koopmeiners napoli: quanto vale il centrocampista?

Stando a quanto riportato, il Napoli starebbe studiando il colpo Koopmeiners, faro del centrocampo dell’Atalanta di Gasperini e protagonista dell’ultimo Mondiale in Qatar. Il Corriere dello Sport ha sottolineato come l’olandese piaccia molto agli azzurri ed è considerato un calciatore in grado di garantire il salto di qualità.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Piccolo problema è sicuramente la valutazione dell’Atalanta per Koopmeiners, il club bergamasco infatti pare valutare il centrocampista intorno ai 40 milioni. L’ex AZ Alkmaar era già un pallino degli azzurri quando giocava in Olanda. Al momento non ci sono trattative intavolate da parte del Napoli e dell’Atalanta, non è però da escludere una richiesta più dettagliata da parte degli azzurri che al momento non hanno urgenza di dover rafforzare il centrocampo.