“Difficile eliminare la clausola di Kim”, arriva la notizia che gela il Napoli

A “Marte in Marte Sport”, programma radiofonico su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato.

Diversi i temi trattati durante l’intervista. Resta centrale il calciomercato, ormai alle porte, con i possibili movimenti del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

L’operazione Bereszynski/Contini?

“Con la Sampdoria sarà ufficiale nei primi giorni di gennaio, non appena aprirà ufficialmente il mercato. Credo che in questi giorni si stia battagliando su compensi, contribuzioni e altri dettagli ma che la trattativa sia praticamente chiusa.

Con queste due operazioni il Napoli si cautela ancora di più in vista della ripresa del campionato. Il club azzurro si sta concentrando ora sulla programmazione del futuro”.

Djaló?

“Il Napoli ha già fatto operazioni con il Lilla e sono andate piuttosto bene. Credo che le ‘chiacchiere’ tra questi due club ci siano sempre ma non è detto che certi giocatori servano per l’immediato”.



Ounahi?

“Ci sono tante squadre su questo giocatore marocchino. Anche alcuni club italiani si sono mossi, tra cui il Napoli. Andare a prendere un calciatore che è esploso al Mondiale significa andarlo a pagare di più. Il Napoli è certamente interessato ad Ounahi ma non per questa finestra di mercato, secondo me”.

FOTO GETTY – Djaló Lilla calciomercato

il napoli vuole rinnovare kim per cancellare la clausola

Non solo in entrata, ecco i possibili scenari anche per un giocatore che si sta dimostrando protagonista in questa stagione, Kim Min-Jae. Il difensore ha una clausola rescissoria di 45 milioni valida solo dal 1° al 15 luglio 2023 ed esclusivamente per l’estero.

Clausola Kim?

“In assoluto, credo che le clausole nei contratti siano difficili da togliere. Diverso è se l’argomento viene affrontato in un eventuale rinnovo col giocatore aumentandogli l’ingaggio”.