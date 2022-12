Ultim’ora da Milano, succederà a San Siro per Inter-Napoli

Manca sempre meno al ritorno in campo per il Napoli, chiamato a riconfermare gli eccellenti risultati fatti registrare nella prima parte di stagione.

D’altro canto, la squadra di Luciano Spalletti troverà un’Inter che, per ovvie ragioni di classifica, si troverà di fronte un vero e proprio ‘dentro o fuori’ per la lotta Scudetto. Un’eventuale sconfitta per gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, significherebbe allontarsi in maniera ancor più sensibile (forse, decisiva) dalla vetta.

Lo sa bene la tifoseria nerazzurra, pronta a rispondere presente così come i supporters di fede partenopea, pronti a riempire per l’occasione lo stadio San Siro.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

ultime calcio napoli, arriva la notizia da milano in vista della sfida contro l’inter

Stando a quanto riportato dalla versione online della Gazzetta dello Sport, per la sfida tra Inter e Napoli è previsto il tutto esaurito a San Siro. Di seguito, quanto evidenziato:

“(…) Si assisterà all’ennesimo sold out di questo campionato per la società di viale della Liberazione. Il superamento di quota 75mila spettatori è cosa fatta, con gli ultimi tagliandi che sono terminati nelle scorse ore”.