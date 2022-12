Il Napoli brucia la concorrenza: assalto al difensore portoghese

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha rivelato un possibile colpo a sorpresa da parte del Napoli. Pare infatti che Cristiano Giuntoli voglia bruciare la concorrenza per assicurarsi Tiago Djalò, difensore centrale del Lille.

Djalò-Napoli: le cifre dell’affare

Il Napoli prova a giocare d’anticipo per provare ad assicurarsi il difensore portoghese, il Lille valuta il suo calciatore intorno ai 15 milioni di euro. Il ventiduenne ex Milan non ha brillato al Mondiale in Qatar, le sue potenzialità però sono ben note nel campionato francese.

(Photo by DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)

Caratteristiche Tiago Djalò

Fisico imponente, alto 1.90, velocità ed abilità nell’impostazione, il classico difensore moderno. Tiago Djalò è rientrato in passato nell’affare che ha portato Leao al Milan, le sua doti farebbero decisamente comodo in Serie A. Il Napoli, stando a quanto riportato, sembra essere proiettato a chiudere il colpo nel minor tempo possibile, Giuntoli ha scelto di muoversi d’anticipo proprio per provare a bruciare la concorrenza. Si attendono eventuali sviluppi della trattativa, importante non dimenticare che tra Napoli e Lille c’è già stato un grande affare in passato, quello che ha portato Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio.