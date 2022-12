Adama Traoré al Napoli? Affare possibile in un caso, la rivelazione

CALCIOMERCATO NAPOLI – Tra pochi giorni avrà inizio la sessione invernale di calciomercato, e il Napoli è pronto a vigilare per cogliere eventuali occasioni che possono presentarsi. Il triplo affare con la Sampdoria, che vede coinvolti Bereszynski, Contini e Zanoli (con quest’ultimo,che si accaserebbe in Liguria per fare spazio ai primi due), sembra ormai cosa fatta.

Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, resta importante anche in vista dell’estate, anche magari per bloccare diverse piste per anticipare la concorrenza per i propri obiettivi.

calcioMercato napoli, le ultime su adama traoré

Oltre a Ounahi e Kvernadze, nomi su cui si è concentrata l’attenzione delle sirene di mercato in orbita Napoli, un altro profilo che piace (ma per giugno) è quello di Adama Traoré, esterno di proprietà del Wolverhampton che va verso la scadenza contrattuale.

(Photo by Marc Atkins/Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul sito ufficiale scrive:

“(…) Il discorso per Adama Traoré è diverso, in quanto potenziale parametro zero: fino a quando l’esterno spagnolo classe 1996 non rinnoverà con il Wolverhampton e non ascolterà altre sirene a gennaio, ci potrebbero essere validi motivi per provare ad andare fino in fondo”.