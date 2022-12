Big inglesi su Osimhen, il Napoli si cautela: l’alternativa arriva dalla Serie A

Il calciomercato di gennaio del Napoli sarà privo di grosse sorprese: chiuso l’affare Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria, non ci saranno ulteriori colpi in entrata in casa azzurra.

Mister Spalletti non vuole grandi stravolgimenti nella rosa e anche per questo, fatta eccezione per la situazione Demme, non verrà ceduto nessuno a gennaio.

Ma i pensieri della dirigenza azzurra sono già rivolti alla prossima estate, quando diversi top club europei busseranno alle porte della società per i maggiori talenti partenopei.

Futuro Osimhen, novità sul rinnovo

Uno dei giocatori maggiormente seguiti dai maggiori club inglesi è sicuramente Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A con 9 reti segnate.

Victor Osimhen (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla situazione legata al futuro dell’attaccante nigeriano, in scadenza di contratto nel 2025.

Il presidente De Laurentiis sa che l’attuale stipendio di 4 milioni di euro potrebbe non bastare per convincere il nigeriano a non accettare eventuali grandi proposte da parte di società più blasonate.

Ecco perché è stato lo stesso patron azzurro a testare il terreno con l’entourage del calciatore che sembra aver aperto al rinnovo.

Beto Napoli, agli azzurri piace l’attaccante dell’Udinese

Sempre secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il Napoli però vuole cautelarsi e ha già individuato l’eventuale sostituto di Osimhen. Si tratta del portoghese Beto dell’Udinese, già seguito in passato dalla dirigenza partenopea.

Beto (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Non è un segreto l’interesse del Napoli nei confronti dell’attaccante classe ’98 dell’Udinese: Giuntoli provò a portarlo a Napoli già la scorsa estate ed era pronto a offrire ai bianconeri 40 milioni di euro. La famiglia Pozzo rifiutò e il Napoli si fiondò su Raspadori.

La società azzurra però non ha mai smesso di seguire i progressi del portoghese e potrebbe fiondarsi nuovamente su di lui in caso di cessione di Osimhen. Cosa che il Napoli vuole evitare a tutti i costi, ma il calciomercato è imprevedibile.

Una cosa è certa: Beto è molto simile al nigeriano per caratteristiche ed è il primo nome sulla lista di Giuntoli in caso di addio del numero nove azzurro.