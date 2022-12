Kvaratskhelia lancia la sfida agli avversari: avete sentito? (VIDEO)

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a riprendersi il Napoli in vista del ritorno in camponato degli azzurri, previsto per il 4 gennaio nel match allo stadio San Siro contro l‘Inter.

Prima della sosta, il georgiano ha patito un problema fisico, che lo ha lasciato fuori dai giochi anche negli ultimi impegni in amichevole con la sua Nazionale.

Infortunio che il numero 77 azzurro ha smaltito in queste settimane di stop, pronto a rimettersi la squadra sulle sue spalle.

News calcio Napoli, Kvaratskhelia a DAZN: “Lavoro sempre su me stesso”

Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, in uno speciale che andrà in onda per intero il 28 dicembre.

Di seguito, l’anticipazione rilasciata dall’emittente sul suo profilo Twitter:

“Dribbling? Non sono cose che si imparano guardando i video, non sono cose che impari durante gli allenamenti. Tutto ciò che analizzeranno e studieranno di me non potrà mai essere a loro utile”.

Lo speciale dedicato all’ex Dinamo Batumi, che si chiama “Scelgo Kvaradona”, sarà disponibile su DAZN a partire dal 28 dicembre.