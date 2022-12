Home » News Calcio Napoli » Ultima amichevole per il Napoli prima dell’Inter: scelta l’avversaria!

Il ciclo di amichevoli per il Napoli prima della ripresa della Serie A sembrava essersi concluso con la sconfitta contro il Lille.

Secondo quanto riportato da Radio Marte invece gli azzurri dovrebbero scendere nuovamente in campo per un’amichevole prima del match di San Siro del 4 gennaio.

Luciano Spalletti e i suoi ragazzi infatti dovrebbero sfidare la Primavera azzurra per una sorta di partitella in famiglia. La data del match non è stata ancora decisa e comunicata, ma la sfida dovrebbe tenersi negli ultimi giorni di dicembre.

NAPLES, ITALY – AUGUST 21: Kim Min-Jae of Napoli celebrates scoring their side’s fourth goal with teammates during the Serie A match between Napoli and Monza at Stadio Diego Armando Maradona on August 21, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La ripresa degli allenamenti degli azzurri avverrà il 27 dicembre e dunque la partitella potrebbe essere utile per migliorare la preparazione atletica degli azzurri al ritorno dalla breve sosta dagli allenamenti per le festività natalizie.

Dopo le amichevoli contro Antalyaspor, Crystal Palace, Villarreal e Lille, dunque si prospetta una quinta ed ultima sfida in attesa del ritorno della Serie A, con il Napoli capolista che non ha nessuna intenzione di fermare la propria corsa e di prestare il fianco alle inseguitrici.