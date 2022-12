Niente sfida con il Napoli: il Bayern pronto a fiondarsi sul talento francese

Dopo le feste natalizie si torna a fare sul serio, il Napoli di Spalletti oltre al campionato, dovrà preparare al meglio anche il doppio impegno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Nella squadra tedesca gioca anche il giovanissimo Kolo Muani, talento francese che in molti ricordano per l’errore al 120′ davanti al Dibu Martinez.

Kolo Muani: Mondiale da protagonista

Durante il Mondiale in Qatar, la stella dell’Eintracht Kolo Muani ha mostrato tutte le sue potenzialità, a soli 20 anni può diventare un grandissimo calciatore ed in proiezione futura molte squadre hanno bussato alla porta dei tedeschi.

Maldini e Massara monitorano da tempo il giovane francese, entrambi hanno provato a portarlo a Milano già nella scorsa estate ma con scarsi risultati. Oggi moltissime squadre sono pronte a farsi avanti e stando a quanto riportato dalla stampa tedesca, il Bayern Monaco pare essere quella in vantaggio per assicurarsi il giovane calciatore.

Eintracht Francoforte-Napoli senza Kolo Muani?

La notizia di una possibile partenza di Kolo Muani riguarda in parte anche il Napoli di Spalletti, gli azzurri dovrebbero infatti affrontarli il 21 febbraio 2022 ed il 15 marzo 2022 per la doppia sfida europea valevole per l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Al momento solo rumors, qualora Kolo Muani dovesse lasciare l’Eintracht, il Napoli non dovrà ritrovarselo da avversario.