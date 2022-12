Napoli su Ounahi, il presidente dell’Angers esce allo scoperto: la situazione

Un torneo ricco di sorprese, una finale al cardiopalma, la vittoria di Messi e tanto altro: il Mondiale in Qatar, nonostante lo scetticismo iniziale, è stato davvero spettacolare.

Tante le Nazionali che hanno sorpreso tutto il mondo: a partire dalla vittoria all’esordio dell’Arabia Saudita contro l’Argentina, al primo posto del Giappone davanti a Spagna e Germania, fino all’eliminazione dell’Uruguay a discapito della Corea del Sud.

La Nazionale che però ha maggiormente impressionato è stata sicuramente il Marocco. Prima squadra africana ad arrivare in semifinale, i ragazzi di Regragui hanno eliminato Belgio (ai gironi), Spagna e Portogallo, prima di soccombere alla Francia, disputando comunque una grande partita.

Marocco (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Ounahi Napoli, il presidente dell’Angers apre alla cessione

Oltre le varie stelle già note come Hakimi, Ziyech ed En-Nesyri, c’è un giocatore semisconosciuto che si è preso la scena: si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 dell’Angers.

Hakim Ziyech e Azzedine Ounahi (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Ounahi, insieme al suo compagno di reparto Sofyan Amrabat, ha disputato un Mondiale di altissimo livello e ha acceso l’interesse di molteplici club europei.

In Inghilterra c’è il Leicester pronto a fare un’offerta concreta, mentre seguono con interesse anche Betis in Spagna e Bayer Leverkusen in Germania, oltre al Marsiglia in Francia.

Tra le squadre di Serie A interessate al classe 2000 marocchino ci sono Inter e Napoli. La valutazione dell’Angers è di oltre 20 milioni di euro: una cifra che può essere presa in considerazione dagli azzurri.

Intanto, ieri sera ai microfoni di RTL, il presidente dell’Angers, Said Chabane, ha aperto alla cessione del suo talento, ma a una condizione: “Abbiamo offerte da ogni parte: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è quello di trovare un accordo a gennaio, ma restando all’Angers fino al termine della stagione”.