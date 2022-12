Calciomercato Napoli, spunta un nuovo nome per l’attacco

Ormai mancano meno di due settimane al ritorno in campo del Napoli. Il campionato di Serie A riprenderà mercoledì 4 gennaio 2023 e gli azzurri se la vedranno con l’Inter a San Siro.

Gennaio, però, è anche il mese del calciomercato invernale. Il Napoli ha già chiuso il triplice affare che vede arrivare all’ombra del Vesuvio Bereszynski e il ritorno di Contini dalla Sampdoria e fare il percorso inverso Alessandro Zanoli.

In attesa di novità sul fronte Demme, difficilmente si muoverà qualcos’altro nella prossima sessione di mercato. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a seguire diversi profili per il mercato estivo.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Karlsson Napoli, nuovo nome di mercato

La rivoluzione attuata nella scorsa edizione di mercato, che ha visto partire leader come Koulibaly, Insigne e Mertens e arrivare in azzurro nuovi volti come Kim e Kvaratskhelia, ha messo le basi per il futuro.

Il Napoli, però, potrebbe cambiare qualcosa anche nel corso della prossima estate. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la maglia azzurra c’è Hirving Lozano, in scadenza nel 2024 e con un rinnovo che sembra lontano.

Ecco che l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” svela un nuovo obiettivo di mercato degli azzurri per l’attacco: si tratta di Jasper Karlsson, svedese classe ’98 dell’AZ Alkmaar.

Jesper Karlsson (Photo by ED VAN DE POL/ANP/AFP via Getty Images)

Esterno offensivo che gioca prevalentemente a sinistra, Karlsson sa anche attaccare da destra in un tridente. Superato l’infortunio muscolare che l’ha tenuto fermo nei primi mesi di questa stagione, l’attaccante svedese ha già messo a referto 3 gol e 3 assist tra campionato e Conference League.

Sul classe ’98, passato da poco sotto l’agenzia dell’italiano Alessandro Lucci, non c’è solo il Napoli: infatti, anche la Fiorentina ha messo gli occhi sullo svedese. Se manterrà questo rendimento, Karlsson potrebbe presto approdare in un campionato di maggior livello come la Serie A