Bereszynski-Napoli, cosa manca per chiudere l’affare? Le ultime

Ormai ci siamo, la Serie A sta per tornare e lo farà con un big match quello tra il Napoli capolista e l’Inter di Simone Inzaghi, la sfida andrà in scena il 4 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Le due compagini, che hanno vissuto una prima parte di stagione differente, si affronteranno per un match importante ma non decisivo: l’Inter vuole dare una svolta al proprio campionato mentre gli azzurri, forti del vantaggio acquisito nella prima parte di stagione, voglio mantenere la distanza dalle dirette inseguitrici.

A Milano potrebbe vedersi il nuovo acquisto del Napoli, tra i convocati per Inter-Napoli e gli azzurri sperano di chiudere in fretta il colpo Bereszynski. In serata, i colleghi di Sky Sport, hanno svelato cosa manca per la conclusione dell’affare.

Scambio Zanoli-Bereszynski: gli aggiornamenti

Molto probabilmente non ci sarà nessun volto nuovo: la società nerazzurra non dovrebbe fare particolari movimenti di mercato mentre il Napoli ha già in pugno Bereszynski che ricoprirà il ruolo di vice Di Lorenzo che però difficilmente potrà essere della gara.

Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Difatti, lo scambio tra Zanoli e Bereszynski è ormai cosa fatta, tuttavia, nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Sky, sembra esserci stato un piccolo rallentamento.

Lo snodo della trattativa riguarda la differenza di ingaggio che hanno i due giocatore ma per la chiusura dell’affare non ci sono particolari problemi, dunque, non appena si aprirà ufficialmente questa finestra di mercato, Spalletti potrà godersi il suo nuovo difensore.