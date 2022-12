Spalletti: “Manca condizione fisica, i tifosi sono perfetti!”, poi la batutta su Osimhen

Luciano Spalletti è intervenuto in esclusiva a “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli per commentare il momento della squadra in seguito alla sconfitta di ieri contro il Lilla, dopo quella contro il Villarreal.

Il mister azzurro va diretto al punto e striglia i suoi chiedendo una svolta, ma comprende che non sono ancora in condizione fisica. Poi elogia Osimhen per la buona prestazione e riserva parole al miele per gli spettatori del Maradona che durante e a fine partita, nonostante la sconfitta amara, omaggiano la squadra con applausi.

FOTO GETTY – Osimhen Napoli Lilla

Le parole di Spalletti sulla prestazione e sulla condizione di Osimhen

Di seguito quanto evidenziato:

I motivi dell’errore?

“Si individuano facilmente gli errori. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di ricerca, di intensità, di pressione a tutto campo e per il momento le gambe non vanno dietro a quella che dovrebbe essere la voglia di fare la partita.

Dobbiamo subito dare una registrata e riuscire a capire che bisognare fare qualcosa di più individualmente e trovare subito equilibrio senza cercare di andare sempre a prendere gli avversari. Altrimenti si rischia di giocare sempre in 60 metri a campo aperto, avendo problemi contro calciatori veloci come quelli del Lilla”.

Osimhen tra i più pronti?

“Ha fatto vedere anche stasera di essere nelle condizioni di fare le sue vampate e mi è piaciuto in alcuni movimenti. Poi bisogna supportarlo da un punto di vista di squadra e tutto andrà a posto”.

Appalusi al Maradona anche dopo la sconfitta?

“Il pubblico è perfetto, è energia pura per cuore e muscoli. Una roba che fa bene al calcio, non solo al Napoli. Questo lo sappiamo e ci rende ancor più responsabili di fare cose importanti e fatte meglio”.