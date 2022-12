Report allenamento Napoli: lavoro personalizzato per due rientranti dal Mondiale

Dopo la brutta sconfitta per 1-4 rimediata in amichevole contro il Lille, il Napoli di Luciano Spalletti torna a lavoro a Castel Volturno. Di seguito il report sull’allenamento svoltosi questa mattina:

Coloro che hanno giocato dall’inizio nell’amichevole col Lille hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in un allenamento con la Primavera disputando una serie di partitine.

Rientro Nazionali: tutti a disposizione

Sono rientrati tutti i nazionali impegnati al Mondiale. Lozano, Olivera e Anguissa, già a Napoli da qualche giorno, hanno fatto allenamento completo col gruppo. Zielinski e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto lavoro personalizzato per rientrare subito al top della condizione.

Amir Rrahmani ha svolto seduta col gruppo. Allenamento personalizzato in palestra per Diego Demme. Lavoro personalizzato infine anche per Salvatore Sirigu.

Il 4 gennaio si torna in campo per il primo impegno del 2023 a San Siro contro l’Inter, quello visto in amichevole non è stato il Napoli brillante che ha abituato i propri tifosi.