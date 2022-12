Serie A, il nuovo acquisto è appena arrivato a Capodichino (FOTO)

Guillermo Ochoa è appena atterrato all’aeroporto di Capodichino, a Napoli: destinazione Salerno dove svolgerà le visite mediche consuete e firmerà il suo contratto con la Salernitana.

A conferma della trattativa in dirittura d’arrivo il caloroso saluto della sua ex società, il Club America: “Grazie per aver contribuito a costruire la nostra storia di grandezza, sarai sempre un’aquila. Ti auguriamo successo nella tua prossima sfida in Europa“. Presente nel comunicato anche la sua risposta: “Sarò sempre grato ai tifosi e al consiglio di amministrazione per il loro supporto incondizionato”.

Ochoa all’aeroporto di Capodichino di Napoli

Ochoa pronto per una nuova avventura in Italia

Il portiere messicano, famoso a tutti perché estremo difensore della nazionale dal 2005 e presente in tutti i Mondiali seguenti, ha suscitato l’attenzione della società campana che si è subito mossa per acquistare il suo cartellino.

In seguito all’interesse del club granata, la trattativa si è rivelata veloce ed è stata chiusa in un paio di giorni: per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2023. La sua avventura sarà, almeno per il momento, circoscritta solo alla seconda parte di questa stagione.