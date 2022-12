“Simeone ha una qualità diversa dagli altri”, il commento del suo ex allenatore

A “Si Gonfia la Rete”, programma radiofonico su Radio Crc, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari attualmente svincolato.

Durante l’intervista l’allenatore, ai microfoni della radio, si è soffermato sulla prossima gara che dovrà disputare il Napoli, contro l’Inter: una partita di vertice che, però, non ritiene essere decisiva.

FOTO GETTY – Spalletti Napoli

Di seguito quanto evidenziato:

“Inter-Napoli è una partita importante, non sarà decisiva, ma con la vittoria di una o dell’altra potrebbero cambiare le prospettive. È ancora troppo presto per dare un giudizio definitivo dovesse vincere una o l’altra.

Da allenatore, preferisco sempre avere giocatori a disposizione piuttosto che giocatori che escono vittoriosi dal Mondiale. Sarà il tempo a dire se chi torna vittorioso sarà più carico o sarà più stanco“.

Semplici elogia Simeone e Spalletti

Inoltre, Semplici trova parole di elogio anche per un suo ex giocatore, capace di rendere anche da subentrato, e per il mister che ha saputo trovare una quadra e ha valorizzato la rosa completa:

“Simeone è un calciatore importante e il fatto che si sia fatto trovare pronto pur non essendo un titolare inamovibile è una cosa positiva. Non è così semplice entrare e segnare. Spalletti già in passato ha cambiato ruolo ad alcuni calciatori. Raspadori è una soluzione diversa che ha provato durante la sosta e che potrebbe tornare utile nel corso della stagione.

Non mischierei il Napoli di Mazzarri con quello di Spalletti. Sono due squadre diverse, con un’identità ben precisa“.