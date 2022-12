L’agente dell’azzurro sarà a Napoli a gennaio: previsto un incontro per il rinnovo

Il Mondiale è terminato da qualche giorno e finalmente è pronta a tornare anche la Serie A: mancano esattamente due settimane al ritorno del campionato italiano.

Il Napoli ha approfittato di questi mesi di sosta per mettere le basi sui futuri rinnovi. Quello di Lobotka è praticamente ultimato, ma non sarà l’unico.

La notizia dell’ultima ora, riportata dall’esperto di mercato Nicolò Schira, riguarda il futuro della stella del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Rinnovo Kvaratskhelia, importante novità

Il Napoli ha già intenzione di adeguare il contratto di Kvaratskhelia, come una sorta di premio per la stagione che sta disputando. Ma adesso c’è una novità.

Come rivelato da Schira in esclusiva, l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, volerà in Italia a fine dicembre e assisterà a Inter-Napoli a San Siro, match in programma il prossimo 4 gennaio 2023.

A inizio gennaio, invece, Jugeli sarà a Napoli per discutere con la società del rinnovo di contratto di Kvara: previsto un incremento dell’ingaggio. All’incontro ci sarà anche l’intermediario Cristian Zaccardo.