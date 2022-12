Juventus, buone notizie per Allegri: recupera contro il Napoli?

I bianconeri, così come le altre squadre, stanno preparando il ritorno in campo per il campionato di Serie A. Diverse le situazioni da monitorare in casa Juventus, in particolar modo per la situazione legata agli infortuni.

È tornato sul campo Paul Pogba. Il francese ha mosso i suoi primi scatti e ha svolto l’allenamento durante la mattinata.

Un passo verso un lungo percorso di recupero dopo sei mesi di calvario. Dopo gli esami di luglio che evidenziarono la lesiona al menisco il giocatore decise di non sottoporsi ad alcun intervento e di mettere in pratica la terapia conservativa. Scelta rivelatasi poco utile, a posteriori, visto che il recupero non si è mai rivelato completo.

FOTO GETTY – Pogba Juventus

Pogba torna ad allenarsi e punta il Napoli

Pogba, dunque, si è visto costretto a prendere la via più invasiva: quella dell’operazione. Andata a buon fine, ha portato ad un periodo di stop. Quindi fino ad ora il francese non ha giocato nemmeno un minuto ed è per questo che la Juventus non si sbilancia e monitora il giocatore affinché possa trovare continuità e proseguire nel pieno recupero.

Il centrocampista dovrà allenarsi per circa tre settimane prima di comprendere se potrà finalmente tornare ad essere convocato, proprio il periodo di tempo necessario perché il centrocampista possa sperare in una chiamata del mister in vista della partita con il Napoli.