Messi o Maradona, sentite Guardiola: “Il Mondiale non cambia niente su chi è il migliore”

Pep Guardiola è tornato a parlare in conferenza stampa e lo ha fatto in occasione di quello che sarà il ritorno in campo in Inghilterra, per i club. Al termine del Mondiale, il tecnico del Manchester City è tornato sul paragone tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona, soprattutto dopo il trionfo della “pulce” in Qatar, con il quale ha un legame speciale.

In conferenza stampa, nel giorno di vigilia del match in Coppa di Lega contro il Liverpool, ha parlato della partita e non solo.

Il tecnico spagnolo ex Barcellona infatti, che lo ha avuto a sua disposizione nell’esperienza vissuta in Catalogna, ha parlato così di Messi: “Tutti hanno una propria opinione, ma nessuno può dubitare sul fatto che sia il “GOAT”, il più grande di tutti i tempi“.

Messo o Maradona, Guardiola non ha dubbi

Quelle che seguono, sono le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa, su Messi e Maradona: “Qualcuno dirà che Pelè, Di Stefano o Maradona, siano superiori a Lionel messi, per me è lui il migliore della storia. Ognuno ha la sua opinione, io ho la mia. E aggiungo che la mia opinione non sarebbe cambiata neanche se non avesse vinto il Mondiale. È solo la ciliegina su una torta, di una carriera incredibile”.