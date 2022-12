Home » News Calcio Napoli » Zerbin non si muove, ma tre club di Serie A non mollano la presa: se ne riparlerà in estate?

Con la ripresa del campionato di Serie A, si avvicina anche il calciomercato di gennaio. Il Napoli si è mosso d’anticipo e ha già chiuso per lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria.

Le firme arriveranno a inizio gennaio, ma l’affare è definito da giorni. Al Napoli rientrerà anche Nikita Contini, passato in prestito alla Samp nella scorsa estate.

In attesa di capire le intenzioni di Diego Demme, la società partenopea non ha intenzione di effettuare altre operazioni di mercato, né in entrata né in uscita.

Futuro Zerbin e Gaetano, decisioni prese

Tra i vari giocatori del Napoli seguiti dai club di Serie A ci sono anche Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. I due azzurri, però, hanno già fatto sapere di voler restare in Campania e giocarsi le proprie carte.

Gianluca Gaetano e Victor Osimhen (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Anche il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere i suoi talenti e per questo Gaetano e Zerbin non si muoveranno a gennaio. Ma i discorsi potrebbero riaprirsi la prossima estate.

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, l’allenatore del Lecce, Marco Baroni, adora Zerbin e spera di vederlo in Salento prima o poi.

Alessio Zerbin (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ci sono pure Bologna e Verona che hanno ricevuto un “no” da parte del classe ’99, ma questi tre club sono pronti a farsi nuovamente sotto a fine stagione.