Il Napoli segue due gemelli classe 2003: stanno brillando in Serie C

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino, ma il Napoli non sembra intenzionato a fare altri movimenti di mercato.

Dopo aver chiuso per lo scambio Bereszynski-Zanoli e il rientro di Nikita Contini dal prestito alla Samp, non ci saranno ulteriori colpi in entrata.

Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre attento ai talenti del futuro e gli occhi del DS azzurro sono finiti in Serie C.

Calciomercato Napoli, piacciono i gemelli Shpendi

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli, infatti, sta seguendo con attenzione i gemelli Shpendi, attaccanti classe 2003 del Cesena, che stanno brillando in Serie C.

Cristian e Stiven Shpendi

Cristian e Stiven Shpendi sono due attaccanti albanesi che stanno spopolando a Cesena. Entrambi sono uomini mercato da mesi dopo aver brillato con la Primavera del Cesena ed esser entrati a far parte della prima squadra.

Stiven ha già segnato 3 reti in 11 presenze e recentemente è stato decisivo a Pesaro con una rete importantissima per le ambizioni del club che vorrebbe tornare in Serie B.

Il Napoli potrebbe presto fare un’offerta per entrambi o almeno uno dei due. La loro valutazione complessiva è di almeno 3 milioni di euro, ma la sensazione è che crescerà a stretto giro.