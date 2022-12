Napoli-Lille, Giuntoli al lavoro: occhi puntati su due talenti della squadra francese

Altra amichevole allo Stadio Diego Armando Maradona per il Napoli di Luciano Spalletti: questa sera, alle ore 20, gli azzurri sfideranno i francesi del Lille in quella che sarà l’ultima partita del 2022.

Un ultimo test fortemente voluto fortemente dal tecnico di Certaldo per far mettere altri minuti nelle gambe ai propri ragazzi in vista del big match contro l’Inter del prossimo 4 gennaio.

Luciano Spalletti (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Il Napoli vorrà chiudere l’anno con una vittoria davanti al proprio pubblico, soprattutto dopo la prestazione deludente contro il Villarreal di sabato scorso.

Ma il match di stasera sarà anche l’occasione per poter seguire da vicino due obiettivi di mercato per la prossima estate.

Napoli su due talenti del Lille: chi sono Djaló e Bamba

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha svelato il nome di due talenti del Lille finiti nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del capo dell’area scouting Maurizio Micheli.

I nomi attenzionati dalla dirigenza azzurra sono quelli del difensore centrale Tiago Djaló e dell’esterno offensivo Jonathan Bamba.

Il primo, portoghese classe 2000 cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona e passato anche dalla Primavera del Milan, arrivò al Lille nel 2019 nell’operazione che portò Rafael Leao a Milano.

Tiago Djalo (Photo by DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)

Djaló è un difensore dotato di una grande fisicità e potrebbe rafforzare il quartetto difensivo di Spalletti. Il portoghese andrebbe a rimpiazzare Juan Jesus, che a giugno avrà 32 anni e un contratto in scadenza.

Bamba, invece, è un esterno d’attacco che può giocare sia a destra sia a sinistra. Molto veloce ed esplosivo, il francese classe ’96 potrebbe essere il sostituto di Lozano, in scadenza nel 2024 e con un futuro in azzurro sempre più in bilico.