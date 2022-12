Ultime Mercato Napoli, sfuma l’obiettivo azzurro? Pronta l’offerta dall’Inghilterra

L’attesa dei tifosi sta per finire: il 4 gennaio torna la Serie A. L’interminabile sosta sta infatti per giungere al termine e, immediatamente dopo le festività natalizie, i tifosi di tutta Italia avranno modo di tornare a tifare la propria squadra del cuore. Tali emozioni accompagneranno quelle per il ritorno della finestra di calciomercato.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Il 2 gennaio inizierà infatti la sessione invernale di mercato, con le squadre che cercheranno di puntellare la propria rosa ai fini di raggiungere al meglio i propri obiettivi stagionali. Fra queste il Napoli che, fra possibili cessioni e scambi di mercato, vede sfumare un obiettivo per l’attacco.

Thuram United quasi fatta, sfuma l’obiettivo azzurro

Attaccante classe ’95, figlio del centrale Lilian, Marcus Thuram ha fatto parlare di se grazie alle ottime prestazioni nel Borussia M’gladbach nonché alle sue apparizioni al Mondiale con la Francia (fra cui il suo ingresso in Finale). Il figlio figlio d’arte era stato accostato al Napoli e ritenuto un obiettivo di Giuntoli, ma sembrerebbe essere ormai fatta per un suo approdo in Inghilterra.

Marcus Thuram (Getty Images)

La stampa inglese parla infatti di un’offerta del Manchester United pari a 11.5 milioni, con i tedeschi del Gladbach in procinto di accettare. Thuram andrebbe così a sostituire il vuoto lasciato ai Red Devils da Cristiano Ronaldo, mettendo dunque fine ai rumors di un suo possibile approdo nella penisola italiana.

Mario Reccia