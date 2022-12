Home » Copertina Calcio Napoli » Tutto fatto per lo scambio Bereszynski-Zanoli: spunta la data delle firme

Anche il Mondiale in Qatar si è concluso: l’Argentina di Leo Messi ha battuto la Francia in finale e si è aggiudicata la terza Coppa del Mondo della sua storia.

Con la fine del Mondiale qatariota, i tifosi sono in trepidante attesa per la ripresa dei campionati: la Serie A è pronta a ripartire il prossimo 4 gennaio.

Il Napoli affronterà l’Inter a San Siro e la società ha già provveduto a chiudere la prima operazione di mercato per rafforzare la rosa di mister Spalletti.

Bereszynski Zanoli, definito lo scambio tra Napoli e Sampdoria

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è mosso d’anticipo e ha definito lo scambio con la Sampdoria che porterà Bartosz Bereszynski al Napoli e Alessandro Zanoli ai blucerchiati.

Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Mentre per Zanoli sarà un semplice prestito secco di sei mesi, per Bereszynski sarà inserita una cifra per l’eventuale riscatto da parte del Napoli.

Nella trattativa rientra anche il portiere Nikita Contini, pronto a tornare al Napoli dopo soli pochi mesi di prestito alla Samp.

Ma quando arriverà l’ufficialità? Lo scambio è stato definito in ogni minimo dettaglio, mancano solo le firme sui contratti che, secondo l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, arriveranno a inizio gennaio.

Bisognerà aspettare il nuovo anno, ma il Napoli, come al solito, si è mosso in netto anticipo e ha già chiuso per il primo (e forse unico) colpo della sessione invernale di calciomercato.