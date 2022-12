Spalletti: “Kvara deve imporre la sua volontà”, poi la risposta su Bereszynski!

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarazioni chiaramente riguardanti la partita di ieri sera tra Napoli e Villarreal, ma anche il mercato e alcuni giocatori del Napoli in particolare.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Esperimento tattico? Raspadori ha fatto un’ottima partita, sviluppando un’ottima velocità e in quantità con i chilometri percorsi, conosciamo le qualità dei nostri giocatori. Nelle scelte qualche occasione non è andata bene, però in termini di possibilità alla fine lo paghi.

“La sconfitta ci servirà per lavorare e per vedere cosa non va fatto. La prendo bene”.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 12: Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona on October 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Kvaratskhelia? È uscito alla distanza, con l’avanzare del match è entrato a fare il leader e a noi questo serve. Lo dobbiamo riportare in condizione il prima possibile perchè fa la differenza. Deve essere lui a determinare il momento, a partecipare maggiormente al comportamento della squadra, anche quando non ha palla, deve imporre la sua volontà“.

“Bereszynski? Qualche mio amico giornalista mi ha detto che faremo qualcosa sul mercato, sto cercando di approfondire. L’ho visto al Mondiale così come ho visto anche tanti altri calciatori”.

“Chi vince il Mondiale? Partita difficile, l’Argentina ha più palleggio, la Francia ha giocatori per far male in contropiede. Ci sono tante situazioni che determineranno il risultato”.

“Raspadori come Griezmann? È così, è un tipo di giocatore che lavora in sinergia con l’attaccante nei movimenti e va ad occupare determinati spazi”.