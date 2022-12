Home » News Calcio Napoli » Maradona Jr in lacrime dopo la vittoria dell’Argentina, il video che sta commuovendo tutti

L’Argentina, capitanata da uno strepitoso Lionel Messi, è riuscita, per la terza volta nella sua storia, a conquistare la Coppa del Mondo, l’ultima volta nel 1986 con Maradona.

Dopo una partita emozionante con continui colpi di scena e giocate di altissimo livello, gli argentini ai rigori sono riusciti ad avere la maglia sulla Francia che andava alla ricerca del secondo titolo consecutivo.

Non è bastato uno strabiliante Mbappè, autore di una tripletta, ad abbattere i sogni di gloria di Messi e compagni che, dopo un inizio nella competizione davvero disastroso, sono riusciti a ricompattarsi e conquistare il tetto del mondo.

Argentina Campione del Mondo(Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Reazione da brividi di Maradona Jr: il video

Stanno giungendo, in questi minuti, diverse testimonianze di affetto e gioia nei riguardi della squadra sudamericana ma soprattutto di Messi; una delle più emozionanti e commoventi giunge da Maradona Jr.

Infatti, come mostrato dalle Instagram Stories, Diego Jr, dopo la vittoria dell’Argentina, è scoppiato in lacrime, non è riuscito a trattenere la propria gioia dinanzi ad una vittoria che rimarrà nella storia.

Di seguito, le immagini: