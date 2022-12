L’Argentina vince il Mondiale, Pelé da brividi: “Maradona starà sorridendo”

Abbiamo assistito ad una serata storica: l’Argentina ha vinto il suo terzo Mondiale e Lionel Messi, capitando di questa spedizione in Qatar, ha conquistato la sua prima Coppa del Mondo.

In una finale davvero pazzesca in cui le due compagini non si sono per nulla risparmiate: ad avere la meglio a calci di rigore è stata l’Albiceleste grazie al rigore decisivo di Montiel.

Argentina Campione del Mondo (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Pelè senza freni: il commovente messaggio per Maradona

Tanti messaggi che stanno arrivando in queste ore, tra tutti spicca senza dubbio quello di Pelè rilasciato sulla propria pagina Instagram.

Le parole del brasiliano:

“Oggi il calcio continua a raccontare la sua storia, come sempre, in modo coinvolgente. Messi vince il suo primo Mondiale, come meritava la sua traiettoria. Il mio caro amico, Mbappé, segnando quattro gol in una finale. Che dono è stato assistere a questo spettacolo per il futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per l’incredibile campagna. È bello vedere l’Africa brillare. Congratulazioni Argentina! Di certo Diego adesso sta sorridendo”.