Home » News Calcio Napoli » Prima gioia in Serie B per Ambrosino: gran gol con il Como (VIDEO)

Il Napoli negli ultimi anni è andato a cercare rinforzi per la propria squadra soprattutto all’estero come ad esempio Kim Minjae e Kvaratskhelia. Gli azzurri, però, hanno dimostrato di riuscire a costruire giocatori importanti anche tra le proprie giovanili. Gli ultimi in ordine di tempo sono certamente Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin.

Lo scorso anno nella rosa della Primavera allenata da Nicolò Frustalupi, ha illuminato la stagione degli azzurrini Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003 è stato nominato miglior calciatore del campionato e ha vinto anche il premio di capocannoniere.

Giuseppe Ambrosino Como

Ambrosino, primo gol con la maglia del Como!

Questa estate la soluzione migliore per la crescita del giovane talento azzurro è stata individuata nel Como, squadra che milita in Serie B. L’inizio di stagione però non è stato dei migliori.

Ambrosino, infatti, non ha trovato spazio tra le file dei lombardi e il Napoli stava pensando anche di terminare anticipatamente il prestito.

Nelle ultime settimane, però, sembra essere cambiato qualcosa. Ambrosino ha iniziato a trovare maggior spazio e oggi è arrivata anche la prima gioia.

Nella sfida tra Ternana e Como, Ambrosino ha siglato il suo primo gol nel campionato cadetto. Questo gol oltre ad essere importante per la sua squadra che poi ha trionfato per 3-0, può essere uno stimolo per il proseguo della stagione.

Di seguito il video: