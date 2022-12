Home » News Calcio Napoli » “Con Maradona non sarebbe successo”: Alvino attacca Messi dopo la vittoria dell’Argentina

Si è da poco concluso il Mondiale in Qatar 2022 con il verdetto che forse, in molti o quasi tutti, speravano: l’Argentina è campione del Mondo.

L’Albiceleste capitanata da Lionel Messi ha saputo rialzarsi dopo la sconfitta nel match inaugurale contro l’Arabia Saudita e, partita dopo partita, è riuscita a trovare il giusto equilibrio per arrivare fino in fondo.

È stata una finale memorabile, tante giocate d’alta classe, la qualità era tanta, infiniti colpi di scena, una sfida da cardiopalma ma alla fine, ad alzare la coppa al cielo, sono stati gli argentini.

Argentina Campione del Mondo, Alvino contro Messi: il motivo

In particolare, proprio in occasione dell’atto di alzare la coppa, è stato dato a Messi un abito tipico del Qatar che la Pulce ha dovuto indossare.

Questo gesto ha lasciato spazio a diverse polemiche, Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha espresso così il proprio parere.

Le parole del giornalista:

“Un solo al mondo non avrebbe mai indossato l’abito qatariota in un momento sacro come la consegna della coppa! Unico Maradona!”.