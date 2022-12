Adani emoziona tutti: “L’Argentina ha vinto grazie a Messi e Maradona”

È da poco terminata la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, è stato davvero un grande Mondiale ricco di sorprese e giocate di qualità, i migliori giocatori al mondo si sono sfidati per conquistare il trofeo più ambito da ogni calciatore.

Ad avere la meglio però è stata l’Argentina, la nazionale capitanata da Lionel Messi è riuscita nell’impresa di far vincere, per la prima volta, il trofeo alla Pulce inseguito e sfiorato dall’argentino per tanto tempo.

Messi, Argentina Campione del Mondo (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Una delle caratteristiche di questo Mondiale targato interamente Rai per quanto riguarda la visione delle partite, sono state senza dubbio le telecronache di Lele Adani.

Adani in lacrime: il commento su Maradona e Messi

L’ex giocatore, con le sue parole, ha fatto emozionare tanti appassionati ma allo stesso tempo ha creato anche diverse polemiche.

Seppur non ha commentato la finale, dallo studio Rai Adani si è commosso ed è scoppiato in lacrime dopo la vittoria dell’Argentina.

Queste le sue parole al termine della finale con una voce rotta dal pianto:

“Questa partita è già letteratura, una delle più importanti della storia del calcio. Gli argentini hanno vinto perché Diego gli ha dato la sua forza, e perché doveva vincere Messi“.