Mario Sconcerti muore a 74 anni, il giornalista era ricoverato da giorni

Si è spento nella giornata di oggi improvvisamente lo storico giornalista italiano Mario Sconcerti all’età di 74 anni, editorialista del Corriere della Sera.

Mario Sconcerti, come riportato dal Corriere della Sera, da qualche giorno era ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti di routine fino alla terribile notizia della sua scomparsa. Sconcerti è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina.

Nel 1992 inoltre Sconcerti era stato chiamato a dirigere il Secolo XIX di Genova e dal 1995 al 2000 è stato direttore del Corriere dello Sport.

Mario Sconcerti alla Rai

Il giornalista Mario Sconcerti sarà ricordato per i suoi editoriali e per la sua visione del calcio a 360°, in molti ricorderanno infine la sua presenza negli studi di Sky Sport e della Rai negli ultimi anni.

Il mondo del giornalismo in lutto, dopo la scomparsa di ieri di Sinisa Mihajilovic arriva dunque anche la triste notizia della morte di Mario Sconcerti.