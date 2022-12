Infantino a sorpresa: il presidente FIFA si sbilancia sui prossimi Mondiali

I Mondiali sono ormai alla fase conclusiva. Nel weekend si svolgeranno le ultime due partite che varranno il podio: Croazia-Marocco, per 3° e 4° posto, Argentina-Francia per 1° e 2° posto.

Durante la conferenza stampa pre-finale, Gianni Infantino ha espresso grande entusiasmo per l’andamento della competizione.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Un incredibile successo su tutti i fronti. Il principale sono i tifosi, il loro comportamento, l’atmosfera gioiosa, l’unione delle persone. L’incontro dei fan con il mondo arabo è stato molto importante per il futuro di tutti noi.

Per quanto riguarda le partite, abbiamo visto alcune partite incredibilmente competitive, alcune sorprese, alcuni grandi gol. Poi è stato un Mondiale molto onesto sul campo, nessuna simulazione, pochi cartellini gialli e rossi. Il complimento principale va ai giocatori e agli allenatori che hanno mantenuto la calma, e ovviamente agli arbitri”.

FOTO GETTY – Infantino durante la conferenza stampa in Qatar

Le rivelazioni sui prossimi Mondiali

In seguito il presidente FIFA si è soffermato sui Mondiali futuri, lasciando intuire grossi cambiamenti sia nelle modalità che nell’accoglienza della manifestazione:

“Devo dire che dopo questa Coppa del Mondo, e il successo dei gironi da quattro, dobbiamo rivisitare o ridiscutere il formato se scegliamo 16 gruppi da tre o 12 gruppi da quattro. Forse questa opzione è migliore.

Siamo convinti che l’impatto del torneo sarà enorme. È stato enorme qui, sarà incredibile in Nord America: 48 squadre, più partite, i ricavi aumenteranno. Giocheremo in stadi enormi, stadi normalmente utilizzati per il football americano: da 80-90.000 mila posti. Molte attrazioni per i tifosi.

Ci aspettiamo 5,5 milioni di tifosi che viaggeranno per questi eventi. Siamo convinti che il calcio sarà in piena espansione in Nord America. Siamo davvero convinti della crescita”.