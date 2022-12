Diverse squadre di Serie A su Sirigu: il portiere del Napoli ha ribadito la sua volontà

Il calciomercato di gennaio del Napoli non sarà ricco di colpi di scena, ma qualcosa inizia a muoversi. Lo scambio Bereszynski-Zanoli è stato definito, si aspettano solo le firme, e nella trattativa ci rientra anche il portiere Nikita Contini, pronto a tornare in azzurro.

L’interruzione del prestito di Contini alla Sampdoria è stata una scelta del Napoli: il portiere sarà utile per la lista Champions in quanto è un prodotto del vivaio.

A questo punto, quale sarà il futuro di Salvatore Sirigu? Il portiere sardo, arrivato in estate a parametro zero, non ha ancora disputato nessun minuto in gare ufficiali, ma il suo futuro sembra deciso.

Salvatore Sirigu (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Futuro Sirigu, decisione presa dal portiere del Napoli

Sul portiere ex Genoa sono arrivati apprezzamenti da diverse squadre di Serie A: su tutte ci sono Salernitana, Torino, Spezia e Sampdoria.

Come riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, però, Sirigu ha già deciso il suo futuro: il portiere classe ’87 vuole restare a Napoli, non ha nessuna intenzione di cambiare squadra.

Il trio di portieri del Napoli della seconda metà di stagione sarà quindi composto da Meret, Sirigu e Contini come terzo slot.