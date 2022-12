FOTO – Napoli e il ‘Maradona’ omaggiano Mihajlovic: “Salutaci D10S”

Sono state parecchio tristi e struggenti le ultime ore nell’ambiente calcio italiano ed europeo. All’età di 53 anni, dopo aver lottato a lungo ed inizialmente sconfitto la leucemia, si è spento nella giornata di ieri l’allenatore ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic.

Spalletti e Mihajlovic

La scomparsa dell’ex allenatore del Bologna ha lasciato un vuoto in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo in campo e fuori, con gli omaggi del caso che non hanno tardato ad arrivare. In casa Napoli, dopo le splendide parole pronunciate dal presidente Aurelio De Laurentiis e gli omaggi dei calciatori azzurri, è da poco arrivato anche il tributo del tifo partenopeo.

Napoli omaggia Mihajlovic, il tributo del Maradona

Torna in campo al Maradona il Napoli, in un impegno amichevole contro il Villarreal, e lo fa in circostanze non propriamente felici. Anche da Fuorigrotta, infatti, arrivano gli omaggi al compianto Sinisa Mihajlovic, tramite un commovente minuto di silenzio. Durante gli attimi di raccoglimento, inoltre, dalle tribune dell’impianto sono arrivati altri messaggi all’indirizzo del serbo.

Napoli Striscione Mihajlovic

Sempre riconoscente e pronto ad esprimere parole al miele nei confronti degli azzurri Mihajlovic, prontamente ricordato dai tifosi partenopei. “Guerriero, salutaci Maradona” e “Fiero e leale, grande rivale!” recitavano alcuni striscioni esposti al Maradona, in un momento tanto struggente quanto emozionante.

Napoli Villarreal Mihajlovic

Mario Reccia