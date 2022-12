Due club di Serie A interessati a Zerbin: la decisione del Napoli

Il mese di gennaio si avvicina sempre di più, la ripresa del campionato di Serie A è dietro le porte. Quasi due mesi di stop, causa Mondiali in Qatar, sono tanti, ma i tifosi a breve potranno riabbracciare il proprio Napoli.

I ragazzi di Spalletti saranno subito impegnati in una gara che potrebbe dire molto in chiave scudetto: la sfida contro l’Inter a San Siro del 4 gennaio sarà importantissima.

A gennaio, inoltre, potrebbe anche cambiare qualcosa all’interno della rosa: lo scambio Bereszynski-Zanoli potrebbe non essere l’unico movimento di mercato in casa Napoli.

Calciomercato Napoli, Zerbin seguito in Serie A

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Napoli spicca il nome di Diego Demme. Il centrocampista italotedesco ha giocato solo 19 minuti in questa stagione e potrebbe cercare maggior spazio altrove. Ma occhio anche ad Alessio Zerbin.

Alessio Zerbin (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’esterno offensivo classe ’99, dopo diversi prestiti tra Serie C e Serie B, si sta ritagliando il suo spazio in prima squadra: Spalletti lo ha già fatto entrare in campo in sette occasioni tra campionato e Champions League.

Ma su di lui inizia a spuntare l’interesse di qualche club di Serie A: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Bologna e Lecce vorrebbero acquistarlo con la formula del prestito.

Le possibilità di un suo trasferimento però sono bassissime: il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere Zerbin. Lo stesso giocatore, fresco di rinnovo fino al 2027, ha fatto sapere di voler chiudere la stagione in maglia azzurra.