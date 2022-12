Home » Copertina Calcio Napoli » Ultim’ora, fatta per lo scambio tra Napoli e Sampdoria: mossa a sorpresa su Sirigu

Con la sosta dovuta al Mondiale, i dirigenti sportivi in comune accordo con proprietà ed allenatori hanno programmato il futuro delle rispettive società e in particolare il prossimo imminente mercato invernale.

Tra queste il Napoli è stata una delle squadre più attive, la società partenopea ha operato sia per il presente che per il prossimo futuro del club: ha messo a segno numerosi rinnovi e puntato gli occhi su diversi giovani di prospettiva.

Ovviamente, con un Napoli primo in classifica, le attenzioni principali della società sono rivolte a questa stagione e, infatti, il Napoli negli ultimi giorni ha intavolato uno scambio di terzini destri con la Sampdoria.

L’unico ruolo dove forse gli azzurri avrebbero potuto incontrare qualche difficoltà era proprio quello terzino destro: capitan Di Lorenzo le ha giocate tutte fino a questo momento senza alcuna sosta per mancanza di una valida alternativa.

Di Lorenzo, Napoli, capitano

Tutto fatto tra Napoli e Samp: le trattative

Notizia dell’ultim’ora diffusa da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è che il Napoli e la Sampdoria hanno definito lo scambio: Zanoli andrà alla Sampdoria e Bereszynski vestirà la maglia del Napoli, rientra in azzurra anche il portiere Nikita Contini, Sirigu resta in maglia azzurra.

Questo il comunicato dell’esperto:

“È stato definito lo scambio sull’asse Napoli e Genova, sponda blucerchiata. Zanoli andrà alla Sampdoria in prestito secco, mentre da Spalletti arriverà Bereszynski in prestito con diritto di riscatto. Nell’operazione coinvolto anche Nikita Contini che dunque torna a Napoli come terzo portiere, con Sirigu che rimane”.