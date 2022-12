Ronaldo il Fenomeno riceve un regalo su Maradona: la reazione del brasiliano spiazza tutti

Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale scomparso nel novembre del 2020, è una di quelle poche persone al mondo che riescono ad emozionare e commuovere milioni di persone nonostante fisicamente non faccia più parte di questo mondo.

Con l’avvento dei Mondiali in Qatar e con l’Argentina in grande spolvero il nome del Pibe de Oro è tornato ancor di più alla ribalta: il paragone con Messi, che tanto bene sta facendo in questa Coppa del Mondo, è uno dei temi che tiene maggiormente banco in questi ultimi giorni.

Tanti personaggi illustri però, riconoscono in Maradona un vero e proprio genio del calcio: un giocatore così in campo non si è mai visto e le sue giocate ne sono la più celebre testimonianza.

Avere un ricordo materiale, un cimelio dell’argentino farebbe felice chiunque, tuttavia, è un lusso che poche persone possono vantare.

Dono di Maradona per Ronaldo: le parole del brasiliano

A questa lista si è aggiunto Ronaldo il Fenomeno, il quale ha ricevuto da Stefano Ceci, ex agente di Maradona, il calco del piede sinistro di Diego.

Ronaldo, Ceci, calco di Maradona

Il brasiliano, da sempre ammiratore di Maradona, ha affermato di essere davvero entusiasta, conserverà questo ricordo in maniera preziosa: si tratta di un pezzo unico della storia perché Maradona, indipendente dalla rivalità tra Brasile e Argentina, era di tutti.