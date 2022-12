Maglie di Natale del Napoli, annuncio a sorpresa: sapete quante ne sono state vendute?

In occasione di questo periodo di sosta forzata dovuto al Mondiale in Qatar, il Napoli ha messo in atto diverse iniziative al fine di avere sempre i propri tifosi a sostegno della squadra.

Napoli, tante iniziative per i tifosi

Infatti, oltre ad aver trasmesso le due amichevoli disputate in occasione del ritiro in Turchia gratis su Dazn per chi avesse già l’abbonamento, la società ha deciso di giocare allo Stadio Diego Armando Maradona le prossime due amichevoli contro Villarreal e Lille a prezzi davvero popolari.

Inoltre, considerando il periodo natalizio che ormai è davvero nell’aria, come di consueto, il Napoli ha presentato il proprio calendario ufficiale già in distribuzione presso le edicole dal 16 dicembre con il Corriere dello Sport ma anche sul sito web ufficiale del club.

In aggiunta, come ormai sta accadendo spesso negli ultimi anni, i partenopei stanno lanciando, nell’arco della stagione, diverse nuove maglie: quest’anno, in occasione del Natale, è uscita una nuova maglia a tema natalizio che però è stata molto discussa.

Maglia Natale Napoli

Formisano sul calendario del Napoli: “Abbiamo lanciato un messaggio”

Riguardo queste ultime iniziative, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club, Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli.

Queste le sue parole:

Sui calendari: “I nostri calendari hanno sempre parlato di storia, monumenti e tutto quello che ci circonda. Nei nostri occhi c’è quello che accade in Ucraina, abbiamo voluto lanciare un messaggio di pace, sotto tutti i punti di vista. La sana competizione e il rispetto dell’avversario sono principi fondamentali. Il prezzo del calendario è lo stesso da 15 anni nonostante il costo della carta sia aumentato”.

Sulle maglie: “L’animazione sull’abbigliamento tecnico ha riscontrato grande successo già da molto anni, stessa cosa per quelle col tema natalizio appena lanciate. L’estensione di gamma anche in maniera ironica è vincente. Abbiamo finito quasi tutto quello che abbiamo lanciato a tema Natale”.

Sulle Amichevoli: “Servono a riabbracciare il nostro pubblico. Abbiamo fissato prezzi ridotti e orari comodi per avere quanto più tifosi è possibile al Maradona”.