L’ex azzurro: “Sono legato a Napoli e i napoletani, ricordo ancora un match in particolare”

Oggi il Napoli si dà battaglia con il Milan per lo Scudetto, ma è un ex azzurro a parlare di quella che fu una sfida storica, entrata appunto nella storia del Napoli, per come venne fuori il risultato nei minuti finali.

Ha parlato il “Tanque” Denis di quei momenti da brividi vissuti in quello che ai tempi era lo stadio San Paolo di Napoli, nella sfida contro i rossoneri. Il suo gol fece letteralmente venire giù lo stadio e di quello, ma anche di molto altro, ha parlato quest’oggi.

Ai microfoni di Radio CRC e nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha parlato German Denis. Quelle che seguono sono le sue parole.

L’intervista di German Denis

“È impossibile dimenticare quel Napoli-Milan, giocavamo contro dei campioni, ho un ricordo bellissimo”. Parla così l’attaccante del Real Calepina, squadra di Serie D nella quale milita ora.

L’ex attaccante del Napoli, German Denis, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi ricordo che quella col Milan fu una gara della svolta, per crescere. Questa squadra oggi fa impazzire e divertire tutti, lavora duramente da anni e quindi è tutto meritato. Se oggi il Napoli è lì, non è frutto di casualità, ma solo di tanto lavoro”.

Sugli attaccanti azzurri: “Vedo Simeone che è sempre a disposizione, è chiaro che ha davanti a sé Osimhen. Raspadori mi ha impressionato, avere lui e il Cholito come riserve, vuol dire tanto. Il carattere di questa squadra ricorda quella in cui giocavo io, fatta di giocatori che danno tutto in campo”.

“A Napoli un periodo bellissimo”, parla il “Tanque” Denis

“Mi sento legato a Napoli e ai napoletani, mi sentivo molto identificativo in quella città. Vedere lo stadio sempre pieno faceva sì che dessi in campo tutto quello che potevo. Mi auguro che il Napoli mantenga questo livello. Io continuo a divertirmi, al Real Calepina gioco anche per trasmettere ai ragazzi un po’ della mia esperienza”.